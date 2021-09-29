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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
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-
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-
19 октября
22:00
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-
19 октября
22:00
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-
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
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-
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Вернидуб: Эмоции просто зашкаливают! Пока Шериф не думает о плей-офф

29 сентября 2021

Юрий Вернидуб, РИА

Наставник молдавского клуба подвел итоги матча против мадридского Реала.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

"Я наверное сейчас очень счастлив, после такой игры, особенно с таким клубом, как Реал. Выиграть 2:1 — эмоции просто зашкаливают. Я очень благодарен своим ребятам за то, что они сделали. Мы действительно команда. В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, что Шерифу не место в Лиге чемпионов, но мы доказываем, что это наше место и мы его заслуживаем.

Что касается игры, мы понимали что всю игру придется обороняться, что мы и делали. Мы очень грамотно оборонялись и кроме этого, очень хорошо выходили в контратаки, о чем я и говорил накануне игры. Мы вели в счете, но затем Реал сравнял с пенальти. Нам не засчитали гол, наверное из-за офсайда, но мы свершили чудо в конце и забили еще один мяч, и тем самым вырвали победу. Я очень счастлив и горд своей командой, этими парнями и я очень рад, что мы продолжили нашу жизнь в сказке.

Мы будем работать от игры к игре. Мы не думаем о том, что свершили что-то сверхъестественное — мы шаг за шагом идем вперед и пока мы не думаем о плей-офф. Впереди еще четыре игры — путь длинный, но как будет в конце — посмотрим в Украине, когда будет последняя игра с донецким Шахтером", — сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шериф.

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