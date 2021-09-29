Вернидуб: Эмоции просто зашкаливают! Пока Шериф не думает о плей-офф

Наставник молдавского клуба подвел итоги матча против мадридского Реала.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

"Я наверное сейчас очень счастлив, после такой игры, особенно с таким клубом, как Реал. Выиграть 2:1 — эмоции просто зашкаливают. Я очень благодарен своим ребятам за то, что они сделали. Мы действительно команда. В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, что Шерифу не место в Лиге чемпионов, но мы доказываем, что это наше место и мы его заслуживаем.

Что касается игры, мы понимали что всю игру придется обороняться, что мы и делали. Мы очень грамотно оборонялись и кроме этого, очень хорошо выходили в контратаки, о чем я и говорил накануне игры. Мы вели в счете, но затем Реал сравнял с пенальти. Нам не засчитали гол, наверное из-за офсайда, но мы свершили чудо в конце и забили еще один мяч, и тем самым вырвали победу. Я очень счастлив и горд своей командой, этими парнями и я очень рад, что мы продолжили нашу жизнь в сказке.

Мы будем работать от игры к игре. Мы не думаем о том, что свершили что-то сверхъестественное — мы шаг за шагом идем вперед и пока мы не думаем о плей-офф. Впереди еще четыре игры — путь длинный, но как будет в конце — посмотрим в Украине, когда будет последняя игра с донецким Шахтером", — сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шериф.