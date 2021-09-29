Де Врей: Не знаю, как Пятов потащил мяч после моего удара головой

Защитник "нерадзурри" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Защитник миланского Интера Стефан де Врей прокомментировал ничейный результат в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (0:0).

"Это был тяжелый матч, и мы должны отдать должное Шахтеру, потому что он хорошо держал мяч, даже когда мы прессинговали. Мы могли бы сыграть лучше. Мы разочарованы результатом, потому что хотели выиграть, но если посмотреть на то, как прошла игра, ничья, возможно, справедливый результат.

Мы должны сесть и как следует проанализировать, что произошло, чтобы мы могли стать лучше в предстоящих играх. Все могло сложиться по-другому. Не знаю, как Пятов потащил мяч после моего удара головой! Это было обидно, потому что мы очень хотели победить.

Теперь, конечно, наши следующие две игры в Лиге чемпионов будут иметь решающее значение", — приводит слова де Врея пресс-служба миланского клуба.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.