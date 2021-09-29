Педриньо: Мы показали достойный футбол

Полузащитник Шахтера прокомментировал ничейный исход матча с Интером.

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера (0:0).

"Да, сегодня мы не сумели добиться победы, но показали достойный футбол. Будем идти вперед, настраиваться на лучшее и усердно для этого работать. Не хватило каких-то правильных последних решений. Возможно, ассистов, ударов… Будем над этим работать, чтобы прибавлять, становиться лучше и забивать, потому что моменты действительно были",- считает футболист "горняков".

Также бразилец рассказал, каково ему было играть на позиции центрфорварда после травмы Траоре.

"Чувствую себя достаточно комфортно на этой позиции, ведь оказался на ней не впервые. На тренировках Мистер проводит такого типа ротацию. Я уже действовал на позиции нападающего и чувствую себя там вполне свободно. В любом случае буду потихоньку привыкать. Важно действовать не на одной позиции, а на нескольких. Если понадобится, сыграю на любой, где скажет тренер",- приводит слова Педриньо официальный сайт Шахтера.

Напомним, на нашем сайте доступен обзор матча Шахтер — Интер (0:0).