"Де Дзерби остановил Индзаги" — реакция итальянской прессы на матч Шахтер — Интер

Football.ua изучил свежую реакцию итальянской прессы на исход матча Шахтер и Интера.

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА подарил нам достаточно интенсивное противостояние на поле НСК Олимпийский, где в рамках квартета D свой поединок проводили донецкий Шахтер и миланский Интер. Обе команды в отдельные фрагменты поединка были приближены к достижению успеха, однако так и не сумели в итоге оформить хотя бы один забитый мяч на двоих. Как итог, "горняки" и "змеи" размочили счет своих набранных очков в текущей компании, но на их положение в турнирной таблице это никак не повлияло.

А что пишут в Италии?

Поводов для радости у представителей СМИ с Апеннинского полуострова было не так уж и много, ведь две из четырех команд, представляющих Серию А в данном состязании, последовательно уступили в один и тот же день. Конечно, матч Милана и Атлетико (1:2) из-за своей развязки и банальной географической близости был куда более востребован среди итальянских журналистов, но и про игру Интера в Киеве им нашлось, что сказать.

La Gazzetta dello Sport

По большому счету, единственное, что после матча против Шахтера тревожит редакторов авторитетного издания, это — линия атаки Интера. Собственно, они прямым текстом и пишут об этом: "Лаутаро в прошлый приезд в Украину попадал в перекладину, в этот раз — Барелла. Сама же игра обнажила банальную усталость ключевых исполнителей команды Симоне Индзаги, которая, возможно, и есть платой за выступления в прошлом сезоне. В первую очередь, речь идет о Лаутаро и Джеко.

Атака Интера в Лиге чемпионов не выдерживает критики простым сравнением чисел: 20 голов за шесть туров Серии А против "сухаря" за стартовых два матча Лиги чемпионов. Если учесть прошлый сезон, то это уже третий матч кряду без забитых мячей. Безжалостные данные статистики, которые вынуждают думать о проклятии в Европе.

В Киеве футболистам Интера не хватило понимания того, что делать на футбольном поле против соперника, который с каждой минутой прибавлял в интенсивности. С другой стороны, а какие варианты есть у Индзаги для ротации в атаке? Санчес все еще не готов из-за последствий травмы, Корреа пару раз показался на поле, но провел не самый лучший матч в целом.

Кроме моментов Корреа и Бареллы, у Интера был только шанс Джеко для того, чтобы размочить счет, но в то же самое время команда из Италии пошла всего два раза в дриблинг (против 15 у соперников), а также избегала совершать резкие передачи в атаку. То, что по такой игре вообще появлялись подобные голевые моменты, уже является обнадеживающим сигналом, однако лишь этого будет недостаточно для выхода команды в следующий раунд".

Corriere dello Sport

"Де Дзерби остановил Индзаги", — с таким незатейливым заголовком вышла основная статья о матче НСК Олимпийский, хотя и тут лента оказалась завалена новостями о "VARваре Чакыре" и прочим сопутствующим материалом из Милана.

Центрального защитника Милана Шкриниара редакторы данного ресурса называют лучшим игроком вечера в составе Интера, в то время как у Шахтера за выдающиеся спасения в конце матча был отмечен Андрей Пятов.

"Интеру совершенно не удавалось установить контроль над игрой, а вместо этого его футболисты были вынуждены иметь дело с великолепными навыками дриблинга и техническими характеристиками подопечных Де Дзерби. Шахтер не смутила даже травма Траоре на старте поединка, и в дальнейшем команда Де Дзерби часто достаточно смело брала инициативу в свои руки.

Выдающаяся игра в обороне от Шкриниара — одно из немногих, что позволило команде Симеоне уйти от куда более серьезных проблем. У Интера также были свои моменты, но Барелла, Джеко и Лаутаро не смогли их реализовать. Команда сумела добыть важное очко в Киеве, но в следующей игре против Шерифа от нее понадобятся уже исключительно три пункта, вне зависимости от текущей формы Шерифа".

Corriere della Sera

"Ничья, оставляющая Индзаги в беде", — в еще одном известном в наших краях издании уже успели наспех высказать догадки о влиянии результата в Киеве на дальнейшую судьбу миланского коллектива.

"Интер в Лиге чемпионов — сплошное противоречие. Команда сводит свою игру к простым понятиям, забирает один балл с поля Шахтера, и при этом рискует остаться и вовсе без этой скромной добычи. Третий "ноль" подряд против украинского коллектива вызывает странное чувство тревожности перед будущим этой команды.

У соперников выпал единственный полноценный центральный форвард, но Шахтер все равно играл слишком "живо" для того, чтобы Интер мог его контролировать. В чемпионате Интер — машина для забивания голов, но в Лиге чемпионов появляется какая-то спешка, тревога, отсутствие хладнокровия. Гости могли спасти о себе впечатление в концовке поединка, но споткнулись о фундаментального Пятова.

Как нам показалось, Де Дзерби успешно пересадил в голову футболистам Шахтера модель своего Сассуоло. Интер пытался свыкнуться с этой идеей на старте, но затем все равно начал пропускать атаки. Шахтер атаковал очень широко и нацелено, но его главный недостаток — не забивал в своих моментах. Да, Интер в итоге чуть больше создал голевых возможностей, но результат так и остался неизменны".