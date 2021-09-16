Шахтер — лучший клуб первого тура Лиги чемпионов по трем показателям

Команда Роберто Де Дзерби в гостях уступила молдавскому Шерифу.

Донецкий Шахтер в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях уступил молдавскому Шерифу со счетом 0:2.

По итогам первого тура УЕФА подсчитал статистические данные и по трем показателем лучшими стали подопечные Роберто Де Дзерби.

Шахтер был лучшей командой по числу проведенных атак — на счету "горняков" 94 атаки. На втором месте в этом списке находится Челси с показателем в 74 атаки на ворота Зенита, а тройку замкнул Ливерпуль, который в матче против Милана провел 73 атаки. Киевское Динамо расположилось на 24-м месте — 28 атак в матче против Бенфики.

Также команда итальянского специалиста стала лучшей по владению мячом — "горняки" контролировали мяч на протяжении 68% игрового времени. Второе место и третье место поделили между собой Челси и Бенфика — у них по 62%.

Напоследок Шахтер стал лучшим по проценту точных передач — на их счету 91% точных передач (618 точных пасов из 681). Второе, третье, четвертое и пятое места поделили Челси, ПСЖ, Ювентус и Барселона. Киевское Динамо лишь на 28-м месте — 79% точных передач.

Ранее сообщалось, что мяч форварда Шерифа в ворота Шахтера признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.