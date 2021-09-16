Грилиш вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, повторив достижение Руни

Манчестер Сити в невероятном стиле "перестрелял" РБ Лейпциг в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (6:3)
Знаковым этот матч стал для полузащитника "горожан" Джека Грилиша, который отметился забитым мячом и сделал результативную передачу.
Как сообщает портал Opta, футболист Манчестер Сити стал вторым англичанином в истории,который оформил гол+ассист в дебютном матче Лиги чемпионов. Первым стал легендарный форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни.
В текущем сезоне Грилиш провел за "горожан" шесть матчей во всех турнирах, забив два гола и отдал две результативные передачи.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг.