Грилиш вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, повторив достижение Руни

Английский полузащитник стал вторым футболистом, кому удалось оформить гол+ассист в дебютном матче Лиги чемпионов.

Манчестер Сити в невероятном стиле "перестрелял" РБ Лейпциг в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (6:3)

Знаковым этот матч стал для полузащитника "горожан" Джека Грилиша, который отметился забитым мячом и сделал результативную передачу.

Как сообщает портал Opta, футболист Манчестер Сити стал вторым англичанином в истории,который оформил гол+ассист в дебютном матче Лиги чемпионов. Первым стал легендарный форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни.

В текущем сезоне Грилиш провел за "горожан" шесть матчей во всех турнирах, забив два гола и отдал две результативные передачи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг.