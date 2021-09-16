Шериф — Шахтер: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в первом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий Шахтер еще достаточно долго будут преследовать отголоски поражения молдавскому Шерифу уже в первом туре текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Впрочем, своей безобразной игрой в Тирасполе коллектив Роберто Де Дзерби полностью заслужил такое отношение к проделанной им работе.

Складывается впечатление, что "горняки" сейчас живут по принципу далеко не идеального маятника, амплитуда которого постоянно увеличивается в обоих направлениях. Вот только статус у Шахтера в его новейшей истории таков, что каким бы большим итоговый успех ни оказался, все равно найдется осечка, которая напрочь его перекроет. Конкретно к матчу против команды Юрия Вернидуба это фактически не имеет отношения — подопечные Де Дзерби полностью провалились.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на стадионе Шериф (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 4,0. В отчетной у голкипера Шахтера было мало возможностей показать себя. Из четырех ударов в створ, соперникам удалось реализовать два, а остальные оказались парированы опытным стражем ворот. Непосредственные претензии еще можно как-то привязать к эпизоду с первым пропущенным голом, так как удар от Адама Траоре пошел непосредственно в направлении Андрея, но момент был достаточно тяжелый, да и вина полевых игроков стоит на порядок выше. Кроме этого, было еще пару эпизодов с нервной игрой ногами, но для вратаря старой школы эта проблема уже на уровне хронических заболеваний. Тем более, на 37-м году жизни.

Додо — 3,5. Два гола в ворота Шахтера пришли из зоны, за которую должен был отвечать, в первую очередь, правый защитник. Все предматчевые расклады указывали на то, что украинский клуб будет играть первым номером, а, следовательно, взламывать оборону соперников надо будет многовекторным способом. Как прилежный ученик своего наставника, Додо внимательно выучил эту часть лекции при подготовке к экзамену, но непосредственно в игре получил "билет" с вопросами другого содержания. Осознать сложность ситуации и перестроиться футболист так и не сумел. Дополнительно отягощает ситуацию и тот факт, что как раз-таки в атакующих действиях бразилец также ничего не достиг.

Марлон – Николай Матвиенко — 3,5. В эпизодах с пропущенными мячами пары центральных защитников Шахтера, по совершенно непонятным причинам, на рабочем месте не оказывалось. Так уж получилось, что лишь между двумя этими игроками было распределено более двухсот касания мяча игроками дончан, что лишь подчеркивает их преимущество в данном компоненте, но и, с другой стороны, показывает, что фактического продвижения в атаке команда не создавала. При этом, грубые позиционные ошибки, отсутствие сыгранности и потеря концентрации — центр обороны все еще остается наиболее проблемной зоной у "горняков".

Исмаили — 4,0. В отличии от соотечественника на противоположной стороне обороны своей команды, левый защитник Шахтера провел еще более-менее сносный поединок. Исмаили качественно удавалось читать действия соперников в эпизодах один на один, да и в атаке он предлагал достаточно нестандартные перемещения со множеством инверсивных смещений к центру и попытками доставить мяч в чужую штрафную.

Майкон — 4,0. Опорный полузащитник "горняков" в этот вечер пропускал через свои ноги большинство атак команды, и при этом показывал намного более стабильный пас, чем это было во время противостояний против Монако. Шериф предлагал различные варианты прессинга, но непосредственно Майкона они заставали врасплох достаточно редко. Бразилец, до появления Мудрика на поле, также забрал на себя все стандартные положения, и если со штрафными возникали определенные проблемы, то подачи с угловых, неожиданно, Шахтеру удавались достаточно хорошо.

Маркос Антонио — 3,5. Если в матчах против Монако перед Антонио выстраивались габаритные соперники и всячески закрывали ему варианты продвижения вперед, то во время встреч с Шерифом Маркосу мешали куда меньше. Реализовал этот момент он исключительно в виде показателя в 100% точности передач (62 — всего), но на большее фантазии игроку уже не хватило.

Тете — 3,0. Правый атакующий полузащитник Шахтера в этом матче сыграл всего 45 минут, и как раз в этой ситуации стоит признать, что более красноречивой оценки, чем таким решением о замене, Роберто Де Дзерби точно не смог бы охарактеризовать работу своего подопечного в отчетной встрече. У Тете не получилось фактически ничего, поэтому его уход с поля после перерыва был достаточно прогнозируемым шагом. К слову, получился достаточно наглядный образ игры Шахтера в этот вечер — не получилось ничего, кроме привоза в центре поля, который привел к первому голу.

Педриньо — 4,5. Атакующий полузащитник — один из немногих игроков Шахтера, который с помощью своего азарта умудряется держать планку даже в тех ситуациях, когда остальная команда безнадежно опустила руки. От Педриньо практически всегда исходила угроза в том или ином виде, и впервые за долгое время ему дали возможность сыграть полный матч без замен. Результат команде, как мы видим, этот фактор не обеспечил, но для дальнейшего прогресса самого игрока такой опыт будет полезен.

Фернандо — 4,5. Бразилец здорово сыграл против днепровского Днепра-1, но все равно были сомнения, что именно ему доверят место в стартовом составе. Однако, Де Дзерби рискнул, и по общей активности Фернандо можно было похвалить заряженного на борьбу игрока. Ему доверили отыграть 65 минут, и за это время он успел показать пас чуть выше среднего уровня, отдал пару неплохих пасов под удар, и в целом был достаточно активен.

Лассина Траоре — 3,5. С оценкой действий центрального форварда Шахтера вновь ситуация обстоит далеко не самым однозначным образом. Траоре проиграл все из доступных для него дуэлей в борьбе за мяч против защитников, хотя и так практически никогда не ощущал его в своих ногах. "Горнякам" совершенно не удавалось наладить поставки мяча внутрь чужой штрафной, поэтому практической пользы от наличия Лассаны на поле не было.

Марлос — 4,0. Украинец вышел на поле спасать игру после Тете, и поначалу эта замена казалась глотком свежего воздуха от Де Дзерби. К сожалению, свой верный голевой момент, который рисковал перевернуть ход поединка, Марлос так и не сумел реализовать, и постепенно соперники привыкли к его манере исполнения. Опытный игрок все также был стабилен при передачах, однако эффективными они не были.

Михаил Мудрик — 4,5. У еще одного вышедшего на замену украинца были серьезные проблемы с борьбой один в один против оппонентов, однако определенные надежды на его взрывную скорость и первоклассный дриблинг все равно оставались. Посредственно качество покрытия сковывало действия Михаила, поэтому под конец матча он начали играть ровно также просто, как и вся остальная команда, в результате чего искра угасла.

Алан Патрик — 4,0. У бразильца было от силы полчаса игрового времени, за которые ему необходимо было наладить игру в пас для команды и попытаться вытащить ее из ситуации с уже пропущенным вторым голом. В отличии от Мудрика, у Алана дела чуть лучше обстояли с единоборствами, но вот с непосредственной своей задачей он справиться так и не смог, а затеряться в привычном стиле для последующего неожиданного включения в эпизоды соперники не позволяли ни одному из игроков Шахтера.