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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
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-
29 сентября
22:00
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-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
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-
29 сентября
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-
29 сентября
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Челси
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29 сентября
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Пятов — десятый вратарь, сыгравший 70 матчей в Лиге чемпионов

15 сентября 2021

Андрей Пятов, getty images

Кипер сыграл в первом туре турнира.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в Тирасполе уступил Шерифу со счетом 2:0.

В основном составе "горняков" вышел 37-летний Андрея Пятов. Этот матч стал для него историческим.

Дело в том, что Пятов вошел в десятку вратарей, сыгравших 70 и более матчей в Лиге чемпионов. Отметим, что и другой украинский голкипер Александр Шовковский также есть в данном списке.

Список выглядит так:

1. Икер Касильяс

2. Джанлуиджи Буффон

3. Мануэль Нойер

4. Петр Чех

5. Виктор Вальдес

6. Эдвин ван дер Сар

7. Оливер Кан

8. Александр Шовковский.

9. Дида

10. Андрей Пятов

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