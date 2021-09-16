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Милан
-
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-
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-
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-
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-
29 сентября
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УЕФА огласил символическую сборную 1-го тура Лиги чемпионов

16 сентября 2021

Защитник Шерифа Кристиано, ФК Шериф

В составе сборной по одному игроку от Шерифа и Бенфики, которые противостояли украинским клубам.

УЕФА представила символическую сборную турнира по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В состав сборной попали по одному игроку от молдавского Шерифа и португальской Бенфики, которые противостояли донецкому Шахтеру и киевскому Динамо соответственно.

Больше всего очков по итогам первого тура набрал нападающий Аякса Себастьян Алле, оформивший покер в матче против Спортинга. На его счету 21 балл.

Вратарь: Меньян (Милан).

Защитники: Алекс Сандро (Ювентус), Кристиано (Шериф), Отаменди (Бенфика), Жоау Канселу (Манчестер Сити).

Полузащитники: Нкунку (РБ Лейпциг), Беллингем (Боруссия), Хендерсон (Ливерпуль).

Нападающие: Алле (Аякс), Левандовски (Бавария), Антони (Аякс)

Ранее сообщалось, что мяч форварда Шерифа в ворота Шахтера признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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