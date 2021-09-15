Сын Мальдини дебютировал в Лиге чемпионов

Даниэль начал путь своего легендарного отца.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль дома встречается с Миланом.

На 83 минуте произошло по истине запоминающееся событие. Вместо Анте Ребича на поле появился Даниэль Мальдини — сын Паоло Мальдини.

Это первое появление 19-летнего форварда в Лиге чемпионов. До этого он сыграл 4 игры за Милан в Лиге Европы.

напомним, Паоло Мальдини выступал за Милан с 1984 по 2009 год. Он сыграл за клуб 900 матчей и выиграл Лигу чемпионов пять раз.

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