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-
29 сентября
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Мяч форварда Шерифа в ворота Шахтера признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

16 сентября 2021

ФК Шериф

УЕФА назвал имя автора лучшего гола по итогам первого тура ЛЧ.

Забитый мяч нападающего молдавского Шерифа Адамы Траоре в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:0) признан лучшим голом недели главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Второе место по итогам голосования занял гол в исполнении Джордана Хендерсона, благодаря которому Ливерпуль обыграл Милан (3:2), а тройку лучших замкнул гол Анте Ребича в той же встрече. Четвертым в голосовании стал забитый мяч Джека Грилиша из Манчестер Сити, который забил в ворота Лейпцига (6:3).

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов пройдет с 28 по 29 сентября.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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