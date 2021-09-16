Все голы первого тура группового этапа Лиги чемпионов

В первом туре главного еврокубкового турнира было забито 44 мяча.

На этой неделе стартовал групповой этап Лиги чемпионов, где были сыграны поединки первого тура главного еврокубкового турнира. В целом было сыграно 16 поединков, в которых было забито 44 гола.

Самым результативным матчем первого игрового дня была встреча между Вильярреалом и Аталантой (2:2). По ходу дня зрители увидели 16 голов.

Самым результативным матчем второго дня был поединок между Манчестер Сити и Лейпцигом, который закончился со счетом 6:3 в пользу "горожан". Всего за игровой вечер команды забили 28 голов.

Ранее сообщалось, что гол в ворота Шахтера претендует на звание лучшего за неделю Лиги чемпионов.