Английский полузащитник Боруссии побил рекорд Килиана Мбаппе.

Дортмундская Боруссия минимально обыграла турецкий Бешикташ в выездном поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Знаковым этот матч стал для английского полузащитника немецкой команды Джуда Беллингема, который открыл счет в матче.

Как сообщает портал OptaJoe, Беллингем стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

Англичанин поразил ворота соперников в возрасте 18 лет и 78 дней побил рекорд Килиана Мбаппе, который в 2017-м году в возрасте 18 лет, 85 дней забивал за Монако.

Ранее сообщалось, что форвард Аякса Алле — второй игрок, оформивший покер в дебютном матче Лиги чемпионов.