Шахтер без шансов уступил Шерифу
15 сентября 2021
Юрий Вернидуб "по старой памяти" обыграл коллектив из Донецка, добыв свою и клубную первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шериф — Шахтер 2:0
Голы: А. Траоре, 16, Янсане, 62
Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Аддо (Раделич, 86) — Кастаньеда (Николов, 85), Коловос (Янсане, 55), А. Траоре — Яхшибоев (Бруно, 67).
Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио (Алан Патрик, 64), Майкон — Тете (Марлос, 46), Педриньо, Фернандо (Мудрик, 64) — Л. Траоре.
Предупреждение: Дуланто.