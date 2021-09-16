Вернидуб: Мои ребята не уступили Шахтеру ни в скорости, ни в технике

Главный тренер Шерифа дал комментарий после матча.

Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Шерифу и потерпел поражение.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб остался очень доволен действиями своей команды.

"Фантастический вечер. Мои ребята не уступили сопернику ни в скорости, ни в технике. Наша тактика оправдала себя.

Мы не позволили Шахтеру забить, а свои выходы из обороны использовали на ура. Спасибо огромное болельщикам за поддержку! Я счастлив", — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Шерифа.