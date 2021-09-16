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Вернидуб: Мои ребята не уступили Шахтеру ни в скорости, ни в технике

16 сентября 2021

Юрий Вернидуб, getty images

Главный тренер Шерифа дал комментарий после матча.

Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Шерифу и потерпел поражение.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб остался очень доволен действиями своей команды.

"Фантастический вечер. Мои ребята не уступили сопернику ни в скорости, ни в технике. Наша тактика оправдала себя.

Мы не позволили Шахтеру забить, а свои выходы из обороны использовали на ура. Спасибо огромное болельщикам за поддержку! Я счастлив", — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Шерифа.

 

Источник: Официальный сайт УЕФА

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