Вернидуб прогнозируемо сыграл на контратаках, но это стало откровением для Де Дзерби: анализ поединка Шериф — Шахтер

Football.ua разбирает интересные моменты поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шерифом и Шахтером.

Донецкий Шахтер достаточно неожиданно уступил в выездном матче Лиги чемпионов против Шерифа. Главный тренер молдавского клуба Юрий Вернидуб прекрасно знает, как необходимо действовать в играх против Шахтера – играть низким блоком.

При этом при возможности выбегать в быстрые вертикальные контратаки большой группой футболистов. То, что хотело реализовать киевское Динамо в матче с Бенфикой, реализовал Шериф в матче с Шахтером.

На 15-й минуте Тете пошел в неудачный дриблинг и потерял мяч на половине поля Шерифа. Кристиано Да Силва Лейте подхватил этот мяч и начал свое движение по бровке на половину поля Шахтера.

И не столько необходимо в этом моменте предъявлять Тете за необоснованный дриблинг, поскольку этот футболист часто делает это с успехом на половине поля соперника, тут больше внимания необходимо обращать на то, как возвращались футболисты Шахтера в оборону. Потерявший мяч Тете по инерции бежит назад, но абсолютно не на всех порах торопиться исправлять свою ошибку. Додо и вовсе трусцой возвращается в оборону, а за этих двоих в позиции правого защитника отрабатывает Педриньо, у которого не получается предотвратить подачу с фланга.

Справедливости ради отмечаем, что в этом игровом эпизоде защитники потеряли игрока в штрафной, а Андрей Пятов сыграл, мягко говоря, плохо.

После этого пропущенного гола стало понятно, что у Шахтера могут быть проблемы в игре против Шерифа. Нельзя сказать, что у "горняков" не было моментов и шансов отличиться, это было бы и странно, однако не было изобилия голевых моментов. "Оранжево-черные" вокруг да около штрафной Шерифа перекатывали мяч и не могли найти очевидных вариантов для угрозы воротам. Удары с дальних дистанций – все, чем довольствовались футболисты Роберто Де Дзерби.

Из действительно опасных моментов в первом тайме можно вспомнить лишь удар Лассины Траоре из пределов штрафной. Сильный проникающий пас от Фернандо форвард Шахтера сумел очень здорово обработать и сразу вторым касанием пробить под перекладину. Сила передачи и отличная обработка от Траоре не позволили защитникам Шерифа успеть навязать борьбу Траоре в том эпизоде. К сожалению, таких моментов у донецкого клуба больше не было.

У команды Юрия Вернидуба была насыщена центральная ось, проникающие вертикальные передачи через центр не находили свой адрес. Шериф вынуждал игроков Шахтера уходить с мячом глубоко во фланг, поскольку только там у них было свободное пространство. Отсюда и нетипичные 10 навесов в матче от Шахтера. У Шерифа, к слову, 4 навеса, 2 из них стали голевыми.

Статистика вовсю говорит о территориальном и игровом преимуществе Шахтера, но ведь и близко не было ощущения, что команда Де Дзерби доминирует и вот-вот забьет.

Второй гол Шерифа был максимально похож на первый. Бразильский защитник хозяев сделал свой второй навес в матче, и он стал его второй голевой передачей. Опять же слишком пассивно в этом эпизоде сыграл Додо.

После того как Да Силва Лейте подработал себе мяч у него было три секунды, чтобы подготовить подачу: поднять глаза, найти партнеров в штрафной и исполнить навес. Додо даже не начал движение в направлении оппонента, ожидая его в штрафной.

Навес получился хорошим и точным между Марлоном и Матвиенко в аккурат на голову игроку, вышедшему на замену.

И хотя еще было целых 30 минут на таймере у Шахтера на то, чтобы спасти этот матч, не было никаких предпосылок к тому, что "горняки" сумеют это сделать. Да, они продолжили свою осаду ворот Шерифа, но ближе были к тому, чтобы получить третий в контратаке.

Из явных антигероев матча можно выделить Андрея Пятова, который пропустил простой первый гол. И после этого сразу же чуть не привез и второй гол на свои ворота, сделав очень плохую передачу в центр при выходе из обороны в атаку.

Ну и, конечно, вторым антигероем стал Додо. Бразилец в первом пропущенном голе не успел закрыть свою зону и во втором сыграл очень пассивно. Оба гола в ворота Пятова пришли именно с его фланга.

Сложно сейчас сказать, что стало причиной такого неожиданного и неприятного для украинских болельщиков результата. Многие эксперты обращают внимание на то, что в полузащите явно не хватало Тараса Степаненко, который мог бы разрушать эти быстрые контратаки и не давать Шерифу набирать такую динамику в своих вертикальных перемещениях. Но уже сейчас можно говорить, что Роберто Де Дзерби не хочет играть с игроком такого профайла в центре поля. Для него гораздо ценнее созидательные навыки у хавбеков. Помог бы Тарас в этой игре или нет – вопрос дискуссионный. А то, что этим поражением Шахтер сильно усложнил себе жизнь и поставил под угрозу даже третье место в группе – это факт.

Сергей Горбаченко, Football.ua