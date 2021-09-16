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28 сентября
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-
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-
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-
Динамо Киев
-
29 сентября
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-
Вильярреал
-
29 сентября
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-
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Рафаилов жестко "прошелся" по Шахтеру после матча с Шерифом

16 сентября 2021

Шериф - Шахтер. Фото ФК Шахтер Донецк

Экс-гендиректор Зари прокомментировал поражение Шахтера в Лиге чемпионов.

Донецкий Шахтер неожиданно уступил тираспольскому Шерифу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Одиозный экс-гендиректор луганской Зари Сергей Рафаилов подвел итоги поединка, обратившись к фанатам и руководству "горняков" в свойственной манере.

"Ну, что, кротоботики, скажете сейчас? Когда же вы поймете, что украинский футбол болен. А чем болен, я напишу позже. Поздравляю Шериф и Юрия Николаевича с победой", – написал Рафаилов на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Вернидуб и Рафаилов вместе работали в луганской Заре, где у функционера не раз был конфликт с руководством "оранжево-черных".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шериф — Шахтер.

 

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