Рафаилов жестко "прошелся" по Шахтеру после матча с Шерифом

Экс-гендиректор Зари прокомментировал поражение Шахтера в Лиге чемпионов.

Донецкий Шахтер неожиданно уступил тираспольскому Шерифу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Одиозный экс-гендиректор луганской Зари Сергей Рафаилов подвел итоги поединка, обратившись к фанатам и руководству "горняков" в свойственной манере.

"Ну, что, кротоботики, скажете сейчас? Когда же вы поймете, что украинский футбол болен. А чем болен, я напишу позже. Поздравляю Шериф и Юрия Николаевича с победой", – написал Рафаилов на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Вернидуб и Рафаилов вместе работали в луганской Заре, где у функционера не раз был конфликт с руководством "оранжево-черных".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шериф — Шахтер.