Анчелотти: Никто не ожидал, что Шериф выиграет у Шахтера

Наставник Реала прокомментировал победу его команды над Интером.

В рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА в квартете с участием донецкого Шахтера также был сыгран поединок на Джузепппе Меацца, в котором миланский Интер на своем поле лишился возможности набрать хотя бы один балл, пропустив под занавес основного времени второго тайма (0:1).

Интер — Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти прокомментировал значение данного результата для его команды.

"Это очень важная победа, очень непростая, тяжелая. Сыграли в целом хорошо, хотя я видел ошибки. Настрой был хороший. В обороне отработали неплохо. В первом тайме защищались довольно глубоко, но это не так важно, нужно защищаться, чтобы было больше возможностей для контратак. Правда, в первом тайме мы недостаточно хорошо контратаковали.

После перерыва мы предоставили Винисиусу больше свободы действий, и это многое изменило. Интер очень интенсивно играл в первом тайме, но во втором тайме сбавил обороты. С выходом Родриго на поле мы смогли лучше задействовать фланги. Мы знали, что нам придется нелегко и выстрадали эту победу. У этой команды не только высокий класс, у нее есть заряженность на результат, а это самое главное.

Мы должны быть осторожны в этой группе. Никто не ожидал, что Шериф выиграет у Шахтера. Мы и Интер — два фаворита на выход в следующий раунд, у нас есть определенное преимущество, но никто не ожидал, что из параллельного поединка придет такой результат", — подытожил итальянский наставник.

В следующем туре мадридский Реал будет на своем поле принимать молдавский Шериф.