Шериф — Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Шерифу и потерпел поражение.
"Горняки" пропустили еще в начале матча после точного удара Адама Траоре, но заметно прибавили во второй половине игры.
Несмотря на давление на ворота соперника, подопечные Роберто Де Дзерби вновь пропустили — Янсане отметился голом.
Вплоть до финального свистка "горняки" так и не смогли огорчить Шериф.
Обзор матча Лиги чемпионов:
Шериф — Шахтер 2:0
Голы: А. Траоре, 16, Янсане, 62
Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Аддо (Раделич, 86) — Кастаньеда (Николов, 85), Коловос (Янсане, 55), А. Траоре — Яхшибоев (Бруно, 67).
Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио (Алан Патрик, 64), Майкон — Тете (Марлос, 46), Педриньо, Фернандо (Мудрик, 64) — Л. Траоре.
Предупреждение: Дуланто.