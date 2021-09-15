Шериф — Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

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Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Шерифу и потерпел поражение.

"Горняки" пропустили еще в начале матча после точного удара Адама Траоре, но заметно прибавили во второй половине игры.

Несмотря на давление на ворота соперника, подопечные Роберто Де Дзерби вновь пропустили — Янсане отметился голом.

Вплоть до финального свистка "горняки" так и не смогли огорчить Шериф.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Шериф — Шахтер 2:0

Голы: А. Траоре, 16, Янсане, 62



Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Аддо (Раделич, 86) — Кастаньеда (Николов, 85), Коловос (Янсане, 55), А. Траоре — Яхшибоев (Бруно, 67).



Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио (Алан Патрик, 64), Майкон — Тете (Марлос, 46), Педриньо, Фернандо (Мудрик, 64) — Л. Траоре.



Предупреждение: Дуланто.