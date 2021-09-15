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-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
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-
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-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
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-
29 сентября
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-
Челси
-
29 сентября
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Шериф — Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

15 сентября 2021

Шериф - Шахтер, фото Шахтер

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Шерифу и потерпел поражение.

"Горняки" пропустили еще в начале матча после точного удара Адама Траоре, но заметно прибавили во второй половине игры.

Несмотря на давление на ворота соперника, подопечные Роберто Де Дзерби вновь пропустили — Янсане отметился голом.

Вплоть до финального свистка "горняки" так и не смогли огорчить Шериф.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Шериф — Шахтер 2:0
Голы: А. Траоре, 16, Янсане, 62

Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Аддо (Раделич, 86) — Кастаньеда (Николов, 85), Коловос (Янсане, 55), А. Траоре — Яхшибоев (Бруно, 67).

Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио (Алан Патрик, 64), Майкон — Тете (Марлос, 46), Педриньо, Фернандо (Мудрик, 64) — Л. Траоре.

Предупреждение: Дуланто.

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