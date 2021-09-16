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-
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-
29 сентября
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Пятов: Мяч не шел в ворота

16 сентября 2021

Андрей Пятов, фото ФК Шахтер Донецк

Голкипер донецкого Шахтера рассказал о причинах поражения Шерифом.

В рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер проводил гостевой поединок на поле тираспольского Шерифа, уступив абсолютному дебютанту турнира со счетом 2:0.

Шериф — Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, голкипер "горняков" Андрей Пятов подвел неутешительные итоги данного поединка.

"Сказать, что мы плохо игра? Нет. Мы создавали, нагнетали, угловые… Это — футбол. Не залетало, а где-то бы залетел — почувствовали бы уверенность. На таком уровне игра может перевернуться в любой момент.

Если ты получаешь уверенность, забивая при этом гол, то, конечно, ты уже по-другому анализируешь матч. А так, мяч не шел в ворота, как вы сами видели.

Вы видите: мы допустили ошибку, пропустили второй гол… вот и все", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер будет принимать на своем поле миласкний Интер.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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