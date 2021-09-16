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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
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-
28 сентября
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-
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-
29 сентября
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-
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29 сентября
22:00

Матвиенко — после поражения Шерифу: У нас еще все впереди

16 сентября 2021

Николай Матвиенко, ФК Шахтер

Защитник "горняков" поделился своими мыслями после игры с Шерифом.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал поражение своей команды от молдавского Шерифа (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Конечно, мы тоже все очень сильно расстроены. А по поводу голов: я не видел повтор, но в первом моменте неудача произошла, потому что я мог забирать мяч, но поехала нога и я не смог выбить. А второй гол начался с аута — и пошла контратака, которая закончилась подачей с фланга. Будем разбирать. У нас все еще впереди.

Тяжелое поле? Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол", — сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Football.ua разобрал все интересные моменты поединка между Шерифом и Шахтером.

Источник: Телеканал Футбол

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