Де Дзерби: Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня

Специалист остался недоволен игрой своих подопечных.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от Шерифа в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

"Заменил Тете на Марлоса, потому что Тете не очень хорошо сыграл сегодня. Замену Фернандо – Мудрик планировал до начала матча. Потому что Фернандо тяжело играть 90 минут. А последнюю замену считал нужной на тот момент.

В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а Шерифу, наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, что мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой".

"Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. У нас много сильных молодых футболистов.

Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать.

Думаю, что команда понимает, что я от нее требую. Пока у нас не все отлично. И это нормально для начала сезона", — сказал Де Дзерби в интервью Sport.ua.

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