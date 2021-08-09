Тренер Генка: Мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера

Главный тренер Генка Джон ван ден Бром прокомментировал предстоящий ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Ух ты, какой огромный здесь стадион (НСК Олимпийский — прим.). Потрясающе, вот для каких поединков он нужен.

Это очень важная игра для нашего клуба, но мы с нетерпением ждем игры с Шахтером. Я видел много улыбающихся лиц на тренировках за последние несколько дней. Конечно же, победа над Кортрейком поспособствовала этому факту. Мы знаем, что нам нужно делать, и мы также понимаем, что нам нужно улучшить по сравнению с прошлой неделей.