Тренер Генка: Мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера

09 августа 2021

Джон ван ден Бром © Photo News

Джон ван ден Бром настроен дать бой "горнякам" после домашнего поражения в Бельгии.

Главный тренер Генка Джон ван ден Бром прокомментировал предстоящий ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Ух ты, какой огромный здесь стадион (НСК Олимпийский — прим.). Потрясающе, вот для каких поединков он нужен.

Это очень важная игра для нашего клуба, но мы с нетерпением ждем игры с Шахтером. Я видел много улыбающихся лиц на тренировках за последние несколько дней. Конечно же, победа над Кортрейком поспособствовала этому факту. Мы знаем, что нам нужно делать, и мы также понимаем, что нам нужно улучшить по сравнению с прошлой неделей.

Мы должны сыграть надежнее и внимательнее в обороне, а также добавить остроты в атаке. Еще я понял, что мы слишком вяло начали домашнюю игру, что не соответствует нашему стилю игры. Но по пути мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера. Это очень сильная команда и это всем понятно. Но мы тоже. И такие все клубы, которые все еще продолжают борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Все должно быть правильно, но проход в групповой этап турнира остается для нас конечной целью", — приводит слова ван ден Брома HLN.

Напомним, ответная игра между Шахтером и Генком пройдет завтра, 10 августа, в 20:30. На Football.ua будет доступная текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Бельгии закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

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