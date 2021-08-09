Тренер Генка: Мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера

Главный тренер Генка Джон ван ден Бром прокомментировал предстоящий ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.
"Ух ты, какой огромный здесь стадион (НСК Олимпийский — прим.). Потрясающе, вот для каких поединков он нужен.
Это очень важная игра для нашего клуба, но мы с нетерпением ждем игры с Шахтером. Я видел много улыбающихся лиц на тренировках за последние несколько дней. Конечно же, победа над Кортрейком поспособствовала этому факту. Мы знаем, что нам нужно делать, и мы также понимаем, что нам нужно улучшить по сравнению с прошлой неделей.
Мы должны сыграть надежнее и внимательнее в обороне, а также добавить остроты в атаке. Еще я понял, что мы слишком вяло начали домашнюю игру, что не соответствует нашему стилю игры. Но по пути мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера. Это очень сильная команда и это всем понятно. Но мы тоже. И такие все клубы, которые все еще продолжают борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Все должно быть правильно, но проход в групповой этап турнира остается для нас конечной целью", — приводит слова ван ден Брома HLN.
Напомним, ответная игра между Шахтером и Генком пройдет завтра, 10 августа, в 20:30. На Football.ua будет доступная текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Бельгии закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".