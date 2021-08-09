Де Дзерби: У нас есть нужные футболисты даже без Соломона и Исмаили, чтобы пройти Генк в Лиге чемпионов

Итальянский специалист рассказал о кадровых проблемах в своей команде.

Шахтер ожидает ответная встреча с Генком в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби рассказал о кадровых проблемах в преддверии данного противостояния.

"Сегодня Исмаили будет тренироваться со всеми. Соломон еще не может играть – у него травма. Но у нас есть нужные футболисты даже без Соломона и Исмаили, чтобы победить и квалифицироваться в следующий раунд".

"Мы не должны думать, что в Бельгии выиграли 2:1, а должны провести завтра хороший матч. Завтра поединок начинается со счета 0:0. Ребята должны играть так, как они умеют".

"И ровно то же самое необходимо делать в любой встрече чемпионата Украины – начнем это уже с пятницы. После каждой победы ее сразу нужно забывать и в эту же секунду начинать думать о следующем матче", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Генк состоится во вторник, 10 августа, в 20:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.