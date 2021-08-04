Тренер Генка: В ответном матче будет сложно не только нам, но и Шахтеру

Джон ван ден Бром не намерен сдаваться.

После поражения в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от Шахтера главный тренер Генка обещает дать бой в ответном.

"Мы провели хорошую игру, сделали все возможное, – цитирует ван ден Брома официальный сайт Шахтера. – Каждый проделал хорошую работу. У нас хорошо получалось предотвращать попытки Шахтера обострять игру, удавалось самим перехватывать инициативу".

"Мы забили отличный мяч, при этом у нас не было особых проблем с защитой. Жаль, что случился пенальти и счет стал 1:1. Что касается второго гола, то здесь можно дискутировать о том, должен ли был соперник выбить мяч. Он не выбил, но мы должны были быть готовы к такому повороту".

"Я горжусь своей командой. У нас по-прежнему остаются шансы. На следующей неделе будет непросто не только нам, но и Шахтеру. Мы тоже можем быть опасны".

"Если бы мне предложили возможность подписать кого-то из игроков Шахтера, я бы ею не воспользовался. Я смотрю только на своих футболистов. Я доволен нашим составом. Я меня очень хорошие игроки, как и у Шахтера".

Ответный матч Шахтер — Генк состоится во вторник, 10 августа. Начало в 20:30.