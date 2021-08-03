Тете — о победе над Генком: Мы создавали моменты, но не удавалось их реализовать

Хавбек "горняков" поделился своими эмоциями после матча с Генком.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете прокомментировал победу своей команды в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Генка (2:1).

"В принципе мы играли очень хорошо. Я очень счастлив, что сегодня смог забить гол и помочь команде.

Несмотря на то, что первый тайм давался нам не так просто, мы создавали свои моменты, просто не смогли их реализовать. Во втором тайме реализацию удалось подтянуть, благодаря некоторым коррективам в перерыве.

Все замены были проведены очень правильно. Мистер знает, что нужно улучшить в игре, в чем нужно прибавить. Мы будем продолжать прибавлять как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов", — сказал Тете в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Генк — Шахтер.