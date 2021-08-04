Бельгийские записки: впечатления от поездки в Генк

Football.ua делится впечатлениями от поездки на первый еврокубковый матч донецкого Шахтера в новом сезоне.

После двух побед в чемпионате Украины Шахтёру предстояло начать еврокубковый сезон матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Генка.

При всем шарме Бельгии, Генк — не самый подходящий для туризма город. Порядка 60 тысяч человек, из которых довольно трудно было встретить хоть кого-то в центре в понедельник.

К слову, игроки и тренерский штаб Шахтёра остановились в Маастрихте — нидерландский город находится в 20 километрах от Генка, что составляет порядка 35 минут езды.

При прибытии на стадион бельгийского клуба не сразу становится понятно, что это именно футбольная арена. Снаружи стадион выглядит довольно непримечательно. Как и в случае с центром города, людей минимальное количество, но все очень приветливые. А вот когда попадаешь в саму чашу, то невольно тянешься за телефоном, чтобы сделать фото. Выглядит действительно круто.

Предматчевая пресс-конференция проходила в необычном формате. Роберто Де Дзерби находился на первом этаже стадиона в небольшом конференц-зале, тогда как журналисты расположились на четвертом этаже — в медиа зоне, и задавали вопросы онлайн.

Что касается традиционной открытой тренировки, то было видно, что команда пребывает в хорошем настроении. Углядеть что-то необычное в стартовых пятнадцать минут, которые доступны журналистам, не удалось.

Анализируя первый день нахождения в Генке, невольно задаешься вопросом — как же в таких обстоятельствах существует столь мощная по бельгийским меркам команда? После общения с коллегой Владимиром Грабищенко многие вопросы отпали. Первый тезис, о котором шла речь — то, что клуб окупает себя благодаря выдающейся академии. Вот несколько фактов о ней:

– 65 воспитанников академии Генка получили игровую практику в качестве профессиональных игроков в высшей лиге Бельгии или за рубежом. 36 из них прошли через основную команду Генка.

– 12 воспитанников Генка выступают в топ-5 чемпионатах Европы

– 60 воспитанников Генка с 2002 года получили игровое время в основной команде. Это в среднем 3,3 за сезон.

– 100 воспитанников Генка стали профессиональными игроками с 2002 года.

– 4 — только в четырех клубах высшей лиги Бельгии не выступают воспитанники академии Генка