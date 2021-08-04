Бельгийские записки: впечатления от поездки в Генк

После двух побед в чемпионате Украины Шахтёру предстояло начать еврокубковый сезон матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Генка.
При всем шарме Бельгии, Генк — не самый подходящий для туризма город. Порядка 60 тысяч человек, из которых довольно трудно было встретить хоть кого-то в центре в понедельник.
К слову, игроки и тренерский штаб Шахтёра остановились в Маастрихте — нидерландский город находится в 20 километрах от Генка, что составляет порядка 35 минут езды.
При прибытии на стадион бельгийского клуба не сразу становится понятно, что это именно футбольная арена. Снаружи стадион выглядит довольно непримечательно. Как и в случае с центром города, людей минимальное количество, но все очень приветливые. А вот когда попадаешь в саму чашу, то невольно тянешься за телефоном, чтобы сделать фото. Выглядит действительно круто.
Предматчевая пресс-конференция проходила в необычном формате. Роберто Де Дзерби находился на первом этаже стадиона в небольшом конференц-зале, тогда как журналисты расположились на четвертом этаже — в медиа зоне, и задавали вопросы онлайн.
Что касается традиционной открытой тренировки, то было видно, что команда пребывает в хорошем настроении. Углядеть что-то необычное в стартовых пятнадцать минут, которые доступны журналистам, не удалось.
Анализируя первый день нахождения в Генке, невольно задаешься вопросом — как же в таких обстоятельствах существует столь мощная по бельгийским меркам команда? После общения с коллегой Владимиром Грабищенко многие вопросы отпали. Первый тезис, о котором шла речь — то, что клуб окупает себя благодаря выдающейся академии. Вот несколько фактов о ней:
– 65 воспитанников академии Генка получили игровую практику в качестве профессиональных игроков в высшей лиге Бельгии или за рубежом. 36 из них прошли через основную команду Генка.
– 12 воспитанников Генка выступают в топ-5 чемпионатах Европы
– 60 воспитанников Генка с 2002 года получили игровое время в основной команде. Это в среднем 3,3 за сезон.
– 100 воспитанников Генка стали профессиональными игроками с 2002 года.
– 4 — только в четырех клубах высшей лиги Бельгии не выступают воспитанники академии Генка
В Генке собраны очень идейные люди, которые пытаются по-максимум задействовать молодых футболистов. Главный тренер Джон ван ден Бром 2-3 раза в неделю приезжает на тренировку академии, где ищет молодых талантов для основной команды.
Практически никакой активности около стадиона за два часа до игры не наблюдалось. Единичные болельщики сидели около стадиона, по количеству уступая сотрудникам Генка. Что примечательно, в фан-шоп пускали только болельщиков бельгийского клуба. А вот уже внутри стадиона поклонники Генка проявили себя совсем иначе. При 30% заполненности арены поддержка у Генка была сумасшедшей.
По итогам поединка к Шахтеру осталось несколько вопросов. Игра больше была похожа на ничейную, но опыт "горняков" сыграл свою роль. Шахтер получил преимущество по итогам первого матча и оставил за собой хорошие шансы на проход дальше
По настроению в Генке после матча не было ощущения какой-то трагедии. Все с пониманием отнеслись к поражению от более высококлассной команды.
Роберто Де Дзерби с утра запланировал тренировку, и лишь после этого команда покинет Бельгию. Итальянский тренер выдал не самый образцовый первый матч в Лиге чемпионов, но это неудивительно, ведь команда только впитывает его видение футбола. Теперь у него есть ещё немного времени, чтобы усовершенствовать команду.