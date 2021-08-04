Шахтер не знал, что делать с навесами на Онуачу: анализ матча против Генка

Football.ua анализирует поединок донецкого Шахтера против Генка в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Генка сумел добыть выездную победу со счетом 2:1. Шахтеру пришлось отыгрываться по ходу встречи, поскольку "горняки" в этом матче пропустили первыми. Тем не менее, им удалось не только сравнять счет, но еще и добыть волевую победу.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

В первую очередь, обратим внимание на статистику этого матча.

Если просто смотреть на цифры, то результат кажется более чем закономерен. Даже третий гол Шахтера выглядит более логичным, чем второй гол Генка (как минимум об этом говорит показатель xG). Но так ли это было в реальности?

Переход из обороны в атаку Генка

Сумел ли Шахтер создать большие проблемы своему оппоненту при выходе из обороны в атаку? Нет. Вполне ожидаемо команда Роберто Де Дзерби стремилась владеть территориальным и игровым преимуществом, при потере мяча Шахтер большим количеством футболистов пытался вернуть себе владение.

"Горняки" достаточно часто применяли высокий прессинг, но это не принесло больших неприятностей сопернику. Причин тому несколько. Во-первых, молодой голкипер Маартен Вандевурдт хорошо играет ногами и несколько раз находил идеальные решения в непростых ситуациях.

Во-вторых, имея в атаке такого высокого мощного атлетичного форварда, Генк имеет возможность просто делать вертикальную передачу на своего нападающего, который с высокой долей вероятности сумеет зацепиться за мяч и сохранить его для своей команды.

Кроме того, Онуачу очень много оттягивается в глубину даже на свою половину поля и готов принимать передачи не только верхом, но и низом, укрывая мяч своим мощным корпусом. Таким образом он дает возможность своим быстрым партнерам набрать ход и предложить себя для передачи.

Витао в таких ситуациях "выдергивался" вслед за нападающим, но как-либо помешать ему принять мяч получалось крайне редко.

Атаки Генка

Атакующий потенциал у бельгийской команды достаточно высок. Именно в атаке играют ключевые исполнители команды. Главной задачей было – не дать Генку делать в атаке то, что он задумал. Получилось ли это? Скорее нет, чем да.

Вариативность атак Генка не такая уж и большая. Классическая идеальная атака в исполнении этой команды выглядит следующим образом: вертикальная длинная передача в центр поля на Онуачу, где форвард принимает мяч и отыгрывает на своего ближайшего партнера, тот в кратчайшие сроки переводит мяч во фланг (чаще правый), вингер вместе с фулбэком пытаются как можно быстрее дойти во фланг или полуфланг до штрафной соперника для исполнения навесной передачи на Онуачу, который после своего действия в центре поля просто начинает набирать скорость в центр штрафной.

И когда мы говорим, что Шахтеру не удалось справится с такими типовыми атаками Генка, мы отмечаем, что бельгийцы в этом матче сделали 11 навесных передач, из них 7 сделал Дзюня Ито, одна из них и стала голевой. Да, естественно "горняки" мешали делать эти навесы и пытались держать Онуачу в штрафной, но было достаточно моментов, где японцу Ито просто не хватало точности. Будь его качество и точность навесных передач хотя бы в половину как у Дарио Срны, то голов от Онуачу могло бы быть и больше.

Только один навес в этот вечер был сделан в зону, где находился нападающий Генка, он сразу же был конвертирован в гол. Такой акцент мы делаем на этом лишь для того, чтобы было понимание, будь у Онуачу более мастеровитые партнеры на флангах, Шахтер не обрался бы проблем.

Атаки Шахтера

В фазах выхода из обороны в атаку у Шахтера особых проблем не возникало. "Оранжево-черные" достаточно просто справлялись с прессингом оппонента, а вот в завершающей трети поля сталкивались с большими трудностями.

Траоре в этом матче получил серьезное сопротивление в отличии от матчей УПЛ. Рослые и сильные центральные защитники Генка не уступали в мощи форварду Шахтера и постоянно пытались играть с ним максимально плотно и при возможности действовать на опережение. Бельгийцы максимально насытили центральную ось и минимизировали разрывы между игроками в линиях. Такое расположение Генка не позволяло Шахтеру создавать опасность через центральную зону, потому большинство ударов из опасных позиций блокировались, а "горнякам" часто приходилось завершать атаки ударами из совсем неопасных позиций.

Вот такого рода розыгрыши со скидками от Траоре читались футболистами Генка.

Они успевали либо заблокировать удар, либо помешать исполнить такого рода удар должным образом.

Наибольшую опасность атаки Шахтера несли, когда подключались крайние защитники: Матвиенко и Додо.

А голевые возможности Шахтера возникали, когда удавалось задействовать крайних защитников, за счет вывода мяча во фланг удавалось растянуть оборону Генка. Резкая смена вектора развития атаки оголяла зону на другом фланге атаки. Именно таким образом и был забит второй гол Шахтера. Неожиданный перевод Марлоса на подключившегося Исмаили на другом фланге поставил перед Генком неразрешимую задачу.

Отмечаем выход Марлоса. Ветеран Шахтера с каждой игрой показывает, что по-прежнему полезен команде. Возможно, он уже не способен давать 90 минут качественной игры, но каждый раз, выходя на замену во втором тайме, Марлос усиливает давление на ворота соперника и помогает Шахтеру добиться нужного результата.

Если же подводить итог данного поединка, то можно говорить о том, что Генк особо ничем не удивил, но оказался гораздо крепче, чем многие думали в Украине. Расслабленно подходить к ответной встрече точно не стоит, ведь это та команда, которая способна забивать много, и недооценка может сыграть злую шутку. Но недооценка маловероятна, сами игроки Шахтера в этот вечер поняли, насколько непростой соперник этот Генк.

Сергей Горбаченко, Football.ua