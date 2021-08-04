Генк — Шахтер: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий Шахтер стартовал в новом еврокубковом сезоне с победы на поле своего первого соперника на пути ко групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА. По большому счету, говорить о результате данного поединка в каком-либо ином контексте не имеет особого смысла, однако не отметить количество усилий, приложенных украинской командой ради победы над Генком, было бы неправильно. Роберто Де Дзерби впервые за время работы в стане "горняков" столкнулся с ситуацией, когда его команда проигрывает по ходу официального поединка, но благодаря возникновению данной щекотливой ситуации у нас появилась возможность проверить способности итальянского специалиста влиять на игру команду по ходу игры. Де Дзерби выстрелил своевременными заменами, а его команда победила — большой плюс перед ответной игрой.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на Луминус Арене (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 6,0. Ошибка при исполнении верховой передачи в центр поля от голкипера Шахтера во время пропущенного гола была очевидной, но даже хуже в той ситуации было то, что Анатолий, с его-то ростом, не пошел перехватывать высокую подачу Ито на лицевую границу вратарской. Хорошо в данной ситуации лишь то, что это было последнее действие Трубина в этом поединке, к которому были хоть какие-нибудь вопросы. Три сейва в ключевых ситуациях в разные отрезки матча перекрывают один, пусть и достаточно грубый, недочет.

Додо — 6,5. Правый защитник дончан провел качественный поединок в достаточно ровном стиле. У Генка фактически не было футболиста, который мог бы напрягать бразильца с точки зрения действий в обороне, поэтому он мог себе позволить чуть больше находиться за центральной линией. Да и сопоставление в скорости движений, по сравнению с Матвиенко, явно останется в его пользу. Безусловно, порой эти самые подключения к атаке завершались совершенно непонятным исполнением передач верхом, но были и такие, которые позволяли партнерам по команде оказываться в опасных зонах.

Марлон – Витао — 6,0. Пара центральных защитников команды Де Дзерби грубо ошиблась лишь раз в той ситуации, когда от их действий мало в чем зависела реализация досконально отточенной комбинации соперников с подачей на наиболее высокого участника данной встречи. В целом, Витао и Марлон показывали себя в связке с выгодной стороны еще по ходу предсезонных сборов, поэтому решение главного тренера о их совместном появлении на поле было в чем-то ожидаемым. Вопросы вызывали лишь силовые противостояния против Онуачу, но, будем откровенны между собой, с таким соперником мог бы помочь игрок только аналогичных или даже больших габаритов.

Николай Матвиенко — 5,5. Номинально центральный защитник Шахтера на этот раз был размещен на хорошо знакомом для него левом фланге обороны, но показал себя далеко не с лучшей стороны в противостоянии с соперниками, регулярно совершавшими подачи из его зоны. В том числе, это касалось и ситуации с пропущенным голом, когда Матвиенко не успел перестроиться под резкое обострение. С наличием заводного Дзюни на фланге, Николай не имел шансов ходить в атаку, даже при заведомом преимуществе его команды во владении на чужой половине. Тяжелая игра для украинца, и далеко не в каждой ситуации ему удавалось сохранять лицо.

Майкон — 6,0. Бразильский опорный полузащитник будет одним из ключевых элементов в построении Де Дзерби, что было понятно еще по ходу летних сборов. В первом матче против Генка Майкону не удалось в полной мере раскрыть свой потенциал, но отсутствие его замены говорит о том, что итальянский наставник был вполне доволен и тем объемом работы, который его подопечный совершал по ходу игры. К слову, добавить бы точный удар в той ситуации в начале второго тайма, и впечатление от игры Майкона было бы окрашено в совершенно другие тона.

Маркос Антонио — 5,5. Проблема полузащитника "горняков", связанная с его габаритами, была достаточно сильно заметна в противостоянии с таким соперником, как Генк. Антонио попросту убирали от мяча в силовых противостояниях, а продемонстрировать какой-либо тонкий пас ему так и не удалось. Если бы не травма Соломона, то его замена на Степаненко / Алана Патрика могла бы последовать куда раньше.

Тете — 6,5. Бразилец проводил достаточно неудачный для себя поединок вплоть до того момента, когда ему доверили в ответственный момент пробивать пенальти, и он вновь не подвел команду. С приходом в команду Педриньо, проблемы в кондициях Тете стали еще более заметными, чем были раньше, и теперь ему приходится переступать через собственный характер, и куда усерднее работать на поле. Пока что, получается со скрипом, как и по ходу всего его пребывания на поле в этот вечер.

Педриньо — 6,5. В центральной зоне перед чужими владениями в этот вечер было сложно протолкнуться, поэтому новичок дончан при первой возможности уходил на фланги. Примечательно, что в ключевой ситуации он также сумел принести пользу команде явно не в центральном векторе атаки. В остальном, Педриньо оставил о себе только лучшие впечатления — смелые попытки ударов, дриблинг (важно — успешный и уместный), выбор позиции, хотя с момента его прихода в Шахтер только такой образ и вырисовывается.

Манор Соломон — 6,0. Израильтянин набирал обороты уже с самого начала матча, но подлая атака японского самурая из стана соперников выбила его из колеи. На самом деле, даже тот факт, что Соломон, пусть и с несколькими остановками, сумел доиграть тайм до конца — уже было его большой персональной победой, а команда получила несколько неплохих ситуаций с завершениями его авторства, и даже была близка к забитому мячу до пропущенного в собственные ворота.

Лассина Траоре — 6,0. В украинской Премьер-лиге новичку Шахтера нет равных в силовой борьбе внутри штрафной площадке, а вот на европейской арене точно будут попадаться клубы, с защитниками которых у Траоре отношения будут складываться далеко не самым лучшим образом. Генк принадлежит к их числу, и Лассина было очень даже непросто в отчетной игре совершать привычный для него набор действий в чужих владениях. Лишь в редких ситуациях комбинация со столбом у Шахтера таки проходила, после чего неизменно рождались голевые моменты. Непосредственно поразить чужие ворота у самого нападающего при этом возможностей фактически не было.

Алан Патрик — 6,5. Де Дзерби угадал с выходом Патрика после перерыва, хотя и пришлось немного перестроить команду под его выход. Алан забил победный мяч в этой игре, но кроме этого качественно усилил всю переднюю линию своей команды. У бразильца в распоряжении появилось заметно больше пространства в атаке, чем при прошлых наставниках, поэтому он имеет право заниматься созданием атак, в большей степени, что и позволяет постепенно тормошить его застоявшуюся футбольную карьеру.

Исмаили — 6,5. Левый защитник также был одной из тех опций Де Дзерби, с которыми главный тренер Шахтера удачно вступил в игру во второй половине матча. Исмаили добавил "горнякам" вариантов в атаке непосредственно у чужой штрафной, чего так не хватало в действиях Матвиенко, поэтому на некоторое время мы благополучно забыли о присутствии Ито на футбольном поле. Да, в конце матча в зоне Исмаили, порой, происходили невразумительные вещи, но своего дончане все-таки достигли. Не без непосредственного участия бразильца, разумеется.

Марлос — 6,5. По ходу прошлого сезона в направлении Марлоса полетел не один колчан стрел полностью оправданной критики, однако добавивший за время летних каникул седины "сивочолий Мессі" уже со старта нового футбольного года показывает, что Тете стоит поднапрячься в поднятии собственных кондиций, так как опытный футболист все еще может конкурировать с ним за место в стартовом составе. Марлос, фактически, решил судьбу этого поединка попросту гениальной передачей на Исмаили, после чего Шахтер забил свой второй мяч.

Тарас Степаненко и Дентиньо — были заключительными опциями ротации от Роберто Де Дзерби, и появлялись на футбольном поле в разные периоды финального отрезка поединка с абсолютно разными задачами. Выход украинца был очевиден с той точки зрения, что команде необходимо было добавить в силовой борьбе под конец встречи, а вот появление бразильца было скорее маленькой персональной авантюрой итальянского специалиста, который хотел уколоть соперника на контратаках, которые, к слову, Шахтер так и не сумел создать под прессингом соперников во время финального штурма с их стороны, хотя возможности убежать были.