Алан Патрик: Мы должны провести еще один хороший матч против Генка и пройти дальше

Хавбек "горняков" прокомментировал победу над Генком в квалификации Лиги чемпионов.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик поделился своими мыслями и эмоциями после победы над бельгийским Генком (2:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Всегда очень круто забивать и помогать команде. Сегодня слава Богу, мне удалось оформить мяч в ворота соперника. В принципе, всей команде удалось сегодня показать достойный футбол. Это первый шаг к нашей цели, еще есть ответная игра в Киеве. Мы должны подойти сконцентрированными к нему, провести еще один хороший матч дома и пройти дальше.

Ключевой аспект игры — свежесть или тактические изменения? Все мы должны оставаться внимательными вне зависимости от того, находится ли кто-то из нас на самом поле или сидит на скамейке запасных.

Мой гол – это отработанный эпизод. Наше взаимопонимание друг с другом помогло его забить. Важный гол, важная победа. Эта заслуга всей команды.

Было видно, что команды изучали друг друга и знали, чего ожидать. Мы не опустили руки после пропущенного гола и продолжили контролировать игру. Сначала сравняли счет, это было важно психологически, а затем забили и второй мяч, поэтому могу поздравить команду", — сказал Патрик в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Генк — Шахтер.