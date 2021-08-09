Онуачу: В первую очередь мы здесь, чтобы победить Шахтер

Форвард Генка поделился своими ожиданиями перед ответным матчем с Шахтером.

Нападающий бельгийского Генка Пол Онуачу прокомментировал предстоящий ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"В первую очередь мы здесь, чтобы победить. Считаю, прошедшие матчи многому нас научили. Нам будет противостоять хорошая команда. Постараемся сыграть наилучшим образом, насколько можем, чтобы добиться победы и пройти дальше.

Хорошая форма? Мы здесь – чтобы забивать и выигрывать. У нападающих так: если забиваешь, это добавляет тебе уверенности. Мы готовы. Несколько дней назад выдали хороший перформанс и набрали три очка. Теперь нам нужно повторить то же самое.

Оборонительная игра против Шахтера? Мы любим владеть мячом. Уважаем Шахтер – это хорошая команда, качественная. Когда встречаешься с такими соперниками, конечно, приходится и обороняться, если того требует игра. Ничего не поменялось: нам нужно выполнить тренерскую установку.

Выступление в еврокубках — ключ к будущему? Это Лига чемпионов – матчи высокого качества. Я думаю только об игре, о команде и о том, как добиться победы. Мы должны сделать все возможное, чтобы провести хороший поединок", — приводит слова Онуачу пресс-служба "горняков".

Напомним, ответная игра между Шахтером и Генком пройдет завтра, 10 августа, в 20:30. На Football.ua будет доступная текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Бельгии закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".