Трубин: Генк играл так, как мы и ожидали

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин дал эксклюзивный комментарий Football.ua.

Накануне Шахтер на выезде обыграл Генк со счетом 2:1. После матча нам удалось пообщаться с голкипером "горняков" Анатолием Трубиным.

- В центре защиты в игре с Генком играли два бразильца, не сложно ли было коммуницировать, понимать друг друга?

- С этим проблем не было. Футбольный язык один, поэтому никакого недопонимания не было.

- Насколько сложно было играть против Генка, учитывая их высокорослого форварда и большое количество навесных передач?

- Генк — хорошая команда. Был очень интересный матч. Мы готовились к такой игре от соперника, Генк действовал так, как мы и ожидали. Какого-то сюрприза от Генка не было.

- Несмотря на то, что зрителей на стадионе было не так много, у Генка была хорошая поддержка. Оказывало ли это на вас давление и считаете ли вы себя уже достаточно опытным футболистом, который может не обращать внимание на такие факторы?

- Думаю, что даже самый опытный футболист нервничает перед матчами. Это нормально, если есть волнение. Но когда ты выходишь на поле, волнение пропадает. Что касается болельщиков, лично мне очень приятно играть на глазах у зрителей, ведь чувствуется атмосфера футбола. И мне очень понравился стадион — трибуны были очень близко к полю.

- Раньше Шахтер, как правило, выходил из обороны через пас, через фланги. В игре с Генком часто вы выбивали мяч в сторону Траоре. Это установка тренера или просто вынужденные ситуации?

- Да, мы старались использовать Траоре. Соперник играл один в один и у нас впереди было много пространства. Поэтому мы старались использовать физическую мощь Траоре и часто выходили из обороны с помощью длинных передач.

Артем Андросян из Бельгии