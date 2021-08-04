Онуачу: Судья слишком часто свистел в пользу Шахтера

Форвард Генка высказался о поражении в матче с Шахтером.

В поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Шахтер одержал волевую победу над Генком со счетом 2:1.

Нападающий бельгийского клуба Пол Онуачу, ставший автором единственного гола в ворота "горняков", поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Это был трудный матч. Мы хорошо следовали плану. Мы действовали хорошо, но играли с очень сильным соперником. Мы должны быть более осторожными в моментах с ошибками.

Позор, что мы отдали игру таким образом, хотя я хочу сказать, что судья очень часто свистел в их пользу. Несмотря на все, я, безусловно, могу записать это выступление к нам в актив".

"Мой гол? Это совершенно неважно. Мы вышли за результатом, но не добились его. Вот что важно", — приводит слова Онуачу BelgiumSoccer.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Генк — Шахтер вы можете на Football.ua.