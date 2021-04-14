Беллингэм — самый молодой англичанин, забивавший в Лиге чемпионов

14 апреля 2021

Джуд Беллингэм, getty images

Хавбек дортмундского клуба отметился голом в ворота "горожан".

Боруссия М принимает Манчестер Сити в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (1:0 к 39-й минуте)

На 15-й минуте встречи счет в матче открыл 17-летний полузащитник "шмелей" Джуд Беллингэм.

Таким образом, по информации Squawka, в возрасте 17 лет и 289 дней хавбек стал самым молодым англичанином в истории турнира, который сумел отметиться взятием ворот.

Примечательно, что всего несколько дней назад Беллингэм удостоился звания самого молодого англичанина, забивавшего в Бундеслиге.

Напомним, что следить за событиями матча Боруссия Д — Манчестер Сити вы можете в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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