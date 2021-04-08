Почеттино: Доволен победой над лучшей командой Европы

Коуч оценил победу над мюнхенцами.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ в гостевом матче переиграл Баварию (2:3).

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино прокомментировал результат всречи.

"Можно сказать, что я доволен результатом. Доволен отношением моей команды, которое проявилось в сложных ситуациях.

Напомню, что мы играли против лучшей команды Европы. Стоит поздравить игроков с их великолепной игрой. Обещаю, что мы постараемся повторить это выступление".

"Когда ты побеждаешь, всегда легче объяснять разные решения. За это благодарность нужно адресовать игрокам, ведь все они главные герои этой игры.

Стоит отдельно отметить мастерство моих футболистов. Нам нужно провести еще один матч, отыграть 90 минут. Первая игра сложилась в нашу пользу, но ответная будет очень трудной. Мы это знаем".

"Но не обошлось и без проблем. Маркиньос почувствовал боль в приводящей мышце. Надеемся, что это не очень серьезная травма, и он скоро вернется в строй.

Отмечу, что эта победа — совсем не такой результат, как в первом матче против Барселоны. Сейчас у нас минимальное преимущество.

Надеемся, что в ответном матче с Баварией мы сыграем лучше, чем с Барселоной. Мы этого очень хотим. Но есть целая гора деталей, которые необходимо учесть, чтобы добиться положительного результата", — сказал Почеттино в интервью RMC Sport.

Видео голов и обзор матча Бавария — ПСЖ можно смотреть на Football.ua.

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