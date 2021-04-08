Мбаппе травмировался в концовке матча против Баварии

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария уступила французскому ПСЖ (2:3).
Автор дубля в ворота хозяев Килиан Мбаппе в одном из игровых моментов получил повреждение в концовке матча.
Он покидал поля хромая. Пока степень травмы 22-летнего форварда неизвестна.
Отметим, что этот дубль помог Мбаппе обойти Суареса, Гризманна и других по количеству голов в Лиге чемпионов.
Видео голов и обзор матча Бавария — ПСЖ можно смотреть на Football.ua.
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