Мбаппе травмировался в концовке матча против Баварии

Француз хромая покидал поле.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария уступила французскому ПСЖ (2:3).

Автор дубля в ворота хозяев Килиан Мбаппе в одном из игровых моментов получил повреждение в концовке матча.

Он покидал поля хромая. Пока степень травмы 22-летнего форварда неизвестна.

Отметим, что этот дубль помог Мбаппе обойти Суареса, Гризманна и других по количеству голов в Лиге чемпионов.

Видео голов и обзор матча Бавария — ПСЖ можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.