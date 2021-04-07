Куртуа — о матче с Ливерпулем: Думал, мне придется сделать больше сэйвов

07 апреля 2021

Тибо Куртуа, getty images

Голкипер "сливочных" поделился мыслями о еврокубковой встрече.

Вратарь Реала Тибо Куртуа прокомментировал победу над Ливерпулем в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход матча, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание. Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий.

Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на Энфилде всегда непросто. Ничего еще не решено. И все же мы в себе уверены. В феврале у нас было девять травмированных игроков, но резервисты смогли успешно их заменить. У нас все готовы играть, когда надо. Мы не предоставили много шансов сопернику, это хороший знак перед субботним матчем с Барселоной и ответной встречей на следующей неделе.

Думал, мне придется сделать больше сэйвов – Ливерпуль здорово играет в нападении, но мы отлично оборонялись. Буду рад, если второй матч сложится так же, как первый, но что-то подсказывает мне, что он будет другим", – сказал бельгиец.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал — Ливерпуль (3:1).

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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