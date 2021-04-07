Бавария — ПСЖ. Накануне

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария на Альянц Арене померится силами с французским ПСЖ.
Бавария — ПСЖ
Среда, 7 апреля, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Арбитр — Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.
Стадия 1/4 финала — одно из самых сложных испытаний в турнире, ведь является ступенью до полуфинала, а дальше только самое интересное. К этой стадии обе команды подойдут максимально сконцентрировано, а это может означать лишь одно — мы увидим отличный матч в исполнении двух сильнейших атакующих команд.
Мюнхенская Бавария, как все помнят, обладатель прошлогодней Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала подопечные Ханси Флика без особых проблем расправились с римским Лацио. Противостояние, которые на бумаге казалось очень даже конкурентным, завершилось победой немецкой "машины". В предстоящей игре с парижанами они являются фаворитами. Однако отсутствие лидера, звезды и бомбардира Роберта Левандовски явно усложняет задачу. Ведь заменить его, по сути, некому. Возможно стоит ожидать на поле Эрика Чупо-Мотинга, однако все понимают, что это означает. Скорее всего ставка будет сделана на Томаса Мюллера.
ПСЖ, который в прошлом сезоне добился выхода в финал, в текущем розыгрыше ЛЧ действует также очень уверенно. Разгромив в двухматчевом противостоянии каталонскую Барселону с общим счетом 5:2, ребятам Почеттино предстоит очень сложный экзамен. Есть у них и козырь в рукаве — наличие в основе на матч Килиана Мбаппе, который, не сомневайтесь, будет отдавать все силы, чтобы вывести команду в полуфинал. Пройти Баварию на этой стадии будет означать получение статуса одного из главныйх фаворитов на победу в турнире. И с этим согласятся, пожалуй, все. Отсутствие Икарди и Вератти не должно сыграть ключевой роли.
Не сыграют: Хофманн, Коста, Левандовски, Мартинес, Толиссо, Тильман, Гнабри — Икарди, Бернат, Верратти, Курзава, Паредес, Флоренци.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Бавария: 1
ПСЖ: 7
Интересные факты
- Бавария не проиграла ни в одном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21
- Бавария и ПСЖ 10 раз встречались между собой. Статистика: 5 побед Баварии, 5 побед ПСЖ
- ПСЖ забивал в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21
Ориентировочные составы:
Комментарии тренеров перед матчем
Ханс-Дитер Флик, главный тренер Баварии
"Это новый матч, в ПСЖ новая команда, новый тренер, поэтому не стоит вспоминать прошлое. Но, по большому счету, после финала Лиги чемпионов. не многое изменилось.
Нам надо сыграть организованно при владении мячом. Если мы отдадим его сопернику, то сразу возникнут проблемы. Также нам надо сыграть более уверенно в атаке, чем в недавнем матче против Лейпцига. У ПСЖ очень сильная оборона, а о квалификации их нападающих и говорить не стоит. Им нельзя давать свободно принимать мяч, а наш голкипер должен быть в постоянной готовности".
Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ
"На этой стадии нельзя сбрасывать со счетов ни оного из участников. Нам предстоит сыграть с клубным чемпионом Европы и мира, но это не значит, что у нас нет шансов на успех. Бавария отлично организована, сыграна и укомплектована игроками высочайшего индивидуального мастерства. И против такого соперника очень важно не давать ему возможность контролировать мяч.
Когда люди говорят о ПСЖ, слышно в основном о Неймаре и Мбаппе, но на поле выходит 11 человек, и каждый из них сыграет свою роль в достижении необходимого результата. Сейчас нет смысла вспоминать финал минувшего сезона и говорить о реванше. Это совсем другая история, к тому же нам предстоит сыграть два матча, и к таким противостояниям нужен совсем иной подход".
прогноз 2:1