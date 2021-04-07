Бавария — ПСЖ. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс первого матча 1/4 Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария на Альянц Арене померится силами с французским ПСЖ.

Бавария — ПСЖ

Среда, 7 апреля, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Арбитр — Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

Стадия 1/4 финала — одно из самых сложных испытаний в турнире, ведь является ступенью до полуфинала, а дальше только самое интересное. К этой стадии обе команды подойдут максимально сконцентрировано, а это может означать лишь одно — мы увидим отличный матч в исполнении двух сильнейших атакующих команд.

Мюнхенская Бавария, как все помнят, обладатель прошлогодней Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала подопечные Ханси Флика без особых проблем расправились с римским Лацио. Противостояние, которые на бумаге казалось очень даже конкурентным, завершилось победой немецкой "машины". В предстоящей игре с парижанами они являются фаворитами. Однако отсутствие лидера, звезды и бомбардира Роберта Левандовски явно усложняет задачу. Ведь заменить его, по сути, некому. Возможно стоит ожидать на поле Эрика Чупо-Мотинга, однако все понимают, что это означает. Скорее всего ставка будет сделана на Томаса Мюллера.

ПСЖ, который в прошлом сезоне добился выхода в финал, в текущем розыгрыше ЛЧ действует также очень уверенно. Разгромив в двухматчевом противостоянии каталонскую Барселону с общим счетом 5:2, ребятам Почеттино предстоит очень сложный экзамен. Есть у них и козырь в рукаве — наличие в основе на матч Килиана Мбаппе, который, не сомневайтесь, будет отдавать все силы, чтобы вывести команду в полуфинал. Пройти Баварию на этой стадии будет означать получение статуса одного из главныйх фаворитов на победу в турнире. И с этим согласятся, пожалуй, все. Отсутствие Икарди и Вератти не должно сыграть ключевой роли.

Не сыграют: Хофманн, Коста, Левандовски, Мартинес, Толиссо, Тильман, Гнабри — Икарди, Бернат, Верратти, Курзава, Паредес, Флоренци.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Бавария: 1

ПСЖ: 7

Интересные факты

- Бавария не проиграла ни в одном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21

- Бавария и ПСЖ 10 раз встречались между собой. Статистика: 5 побед Баварии, 5 побед ПСЖ

- ПСЖ забивал в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21

Ориентировочные составы:

Комментарии тренеров перед матчем

Ханс-Дитер Флик, главный тренер Баварии