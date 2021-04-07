Рамос — о матче с Ливерпулем: Зол, что меня не было на поле, но очень горд своей командой

07 апреля 2021

Серхио Рамос, getty images

Испанец высказался о еврокубковом поединке.

Капитан и защитник Реала Серхио Рамос высказался о победе своего клуба над Ливерпулем в первом четвертьфинальном матче.

Напомним, что Рамос из-за травмы пропустил первую встречу с мерсисайдским клубом и, вероятно, пропустит ответный матч.

"Зол, что меня не было на поле, но очень горд своей командой.

Мой великий Реал!" – написал испанец в своем Twitter

Ранее главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал о победе над Ливерпулем.

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