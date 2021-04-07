Порту — Челси. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс первого матча 1/4 Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов португальский Порту сыграет на стадионе Рамон Санчес Писхуан сыграет с лондонским Челси.

Порту — Челси

Среда, 7 апреля, 22:00. Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Арбитр — Славко Винчич (Словения).Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

"Танки грязи не бояться". Возможно, именно с таким настроем Порту выходил на двухматчевое противостояние против Роналду и Ко. И ведь прошли. Да, уступая по игре, да, с большой долей везения, однако везет тому, кто везет. Подопечные Сержио Консейсао однозначно заслужили оказаться на стадии четвертьфинала, но тут простое везение не поможет. Команде ужен план, как сломить оборону "пенсионеров", тем более, что в недавнем матче АПЛ Порту помог в этом Вест Бромвич, который переиграл Челси со счетом 2:5. Ну и не забывать о своей обороне, где нужно сыграть даже лучше, чем против Юве. Хотя, куда уж лучше.

У Челси были отличные матчи против мадридского Атлетико в прошлом раунде Лиги чемпионов. Ребята Тухеля по всем статьям переиграли подопечных Симеоне. Что называется — не оставили никаких шансов. Здорово команда действовала как в атаке, так и в средней линии и в защитной. Порту, однозначно, выглядит явным аутсайдером, и Челси обязан проходить такого соперника. Но все самое интересное будет во время игры, а не до нее. Задача лондонцев номер один — наладить игру защитной линии. Такими ошибками, как они допускали в игре АПЛ, команда уровня ЛЧ пользуется на раз два. И это может сыграть большую роль в матче.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Порту: 15

Челси: 13

Интересные факты

- Команды сыграли между собой восемь матчей (5 побед Челси, 1 ничья и 2 победы Порту).

- Порту и Челси объединяет Жозе Моуриньо, который тренировал оба коллектива, а с португальским он и вовсе выигрывал ЛЧ.

Не сыграют: Мбайе, Оливейра, Тареми — ...

Ориентировочные составы:

Комментарии тренеров перед матчем

Сержиу Консейсау, главный тренер Порту

"Болельщики без устали нас поддерживают и делают это с большим энтузиазмом. Это тот дух, который мы постараемся передать на поле. Трудно будет справиться с отсутствием Сержиу Оливейры, но мы найдем решение.

Понимаем, что перед нами стоит очень непростая задача, но мы к ней готовы. Рассматриваем несколько разных вариантов матча. В жизни нет ничего невозможного, особенно в футболе. Жаль, что "Челси" проиграл свой последний матч. Иногда такие ситуации заставляют всех взбодриться".

Томас Тухель, главный тренер Челси