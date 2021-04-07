Гвардиола провел 60-й матч в плей-офф ЛЧ, больше только у Анчелотти

07 апреля 2021

Хосеп Гвардиола, getty images

Испанский специалист уже в текущем сезоне может обойти наставника "ирисок".

Манчестер Сити обыграл дортмундскую Боруссию в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации Opta, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы данный матч стал 60-м в плей-офф данного турнира. Лишь наставник Эвертона Карло Анчелотти опережает испанского специалиста – 62 игры.

При этом у Гвардиолы наибольшее количество побед в плей-офф Лиги чемпионов — 31.

Ранее наставник Сити прокомментировал победу над "шмелями".

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