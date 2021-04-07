Бензема обошел Роберто Карлоса по количеству матчей за Реал в ЛЧ

Нападающий Реала Карим Бензема сыграл в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.
По информации Gracenote, данный поединок стал 108-м для француза за "сливочных" в главном еврокубковом турнире. По данному показателю форвард обошел бывшего защитника Роберто Карлоса, на счету которого 107 матчей.
Лишь три футболиста опережают Бензема: Серхио Рамос (128), Рауль (130) и Икер Касильяс (150).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал — Ливерпуль.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.