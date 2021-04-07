Реал уверенно обыграл Ливерпуль в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводят итог первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Реал повторил свой успех образца финала-2018 в Киеве.

Одним из первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА стало действительно "чемпионское" противостояние между сильнейшими командами Испании и Англии в прошлом сезоне. Участники финала-2018 в Киеве, первый и третий коллективы по количеству завоеванных трофеев в данном турнире, мадридский Реал и Ливерпуль — большая вывеска для действительно большого противостояния на поле Альфредо ди Стефано была соткана жеребьевкой просто прекрасно.

Удивительно, но команды Зинедина Зидана и Юргена Клоппа находились в схожем психологическом состоянии по ходу всего текущего сезона. Вот только кризис "сливочных" на внутренней арене продлился не настолько долго, как у "красных", поэтому они все еще являются активными претендентами на защиту своего чемпионского титула. Однако, в последнее время дела у обеих команд начали постепенно налаживаться на всех фронтах, чему свидетельством может служить их относительно легкое продвижение на предыдущей стадии мимо бергамаской Аталанты и немецкого РБ Лейпциг соответственно.

Нельзя было сказать, что команды чем-то удивили зрителей и аналитиков по ходу первого тайма. Реал еще в предыдущих своих матчах четко дал понять, что намерен играть с позиции силы против любого соперника, и Ливерпуль в этом контексте не стал исключением. Другое дело само поведение "красных" в таких условиях. Уж точно нельзя было сделать ставку на то, что команда Клоппа так беззубо будет вести себя на чужой половине, при этом допуская аномально большое количество ошибок в обороне.

Впрочем, это именно Зидан прочитал тактику соперников, дав указание Тони Кроосу заниматься подготовкой длинных забросов за спину высокой линии обороны соперников со своей половины поля. Заблаговременно повешенное на сцене ружье выстрелило дважды. На 27-й минуте пас верхом от немецкого полузащитника отправил на свидание с Алиссоном Винисиуса, а на 36-й — стал поводом для Александер-Арнольда показать провальную игру при попытке в падении переправить мяч на своего голкипера. Асенсио был на перехвате, унизил бедного бразильского стража ворот перебросом, после чего добил в пустые ворота.

"Красные" получили две болезненные пощечины, но не просто не создали в ответ ни одного обострения, так еще и продолжили ошибаться на своей половине поля. На 43-й минуте лишь Алиссон сохранил репутацию Кабака, который, также, как и Трент, решил головой неудачно сбросить на своего голкипера. Забей тогда Асенсио — об ответной игре можно было бы говорить свысока. А так, вторая половина обещала стать интересной. Недаром же Клопп "психанул", и выпустил Тиаго вместо Кейта еще до ухода на перерыв?

И действительно — не зря. "Красные" начали второй тайм с относительно быстрого гола, который получился пусть и не самым эффектным, но крайне важным. Жота попытался показать дриблинг на входе в чужую штрафную, но напоролся на блок от защитников, однако удачный отскок подарил возможность Салаху с близкой дистанции расстрелять ворота Куртуа. Хороший задел было был неплохо развить — так можно было бы подумать после этого эпизода, но команда Клоппа не сумела справиться с поддержанием темпа своих атак, и постепенно была вынуждена отойти в оборону.

В итоге, 65-я минута, Реал в спокойном темпе разыграл аут в правом фланге у чужой штрафной, а через ноги Бензема и Модрича мяч пришел точно к Винисиусу в центр штрафной. Оставалось только попасть под основание правой штанги, с чем Жуниор и справился. Звездный час для него. Чего нельзя было сказать о играх Ливерпуля, которые до конца матча так и не разгадали секрет того, как пользоваться владением на чужой половине поля.

Ответный матч между мадридским Реалом и английским Ливерпулем состоится 14 апреля, и пройдет на поле стадиона Энфилд.





Реал — Ливерпуль 3:1

Голы: Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 — Салах, 51



Реал: Куртуа — Васкес, Милитан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио (Вальверде, 70), Бензема, Винисиус (Родриго, 85).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак (Филлипс, 82), Филлипс, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Тиаго, 42) — Салах, Жота (Шакири, 82), Мане.



Предупреждения: Васкес — Мане, Тиаго, Александер-Арнольд