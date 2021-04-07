Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити.
По информации Opta, для капитана "шмелей" этот гол стал 18-м в составе дортмундцев в рамках главного клубного турнира.
Таким образом, он обошел Роберта Левандовски (17 голов) и стал лучшим бомбардиром Боруссии в истории турнира.
Напомним, что форвард Баварии Роберт Левандовски не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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