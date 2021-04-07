Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов

07 апреля 2021

Марко Ройс, getty images

Немец поднялся на первую строчку по количеству голов в рамках турнира.

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

По информации Opta, для капитана "шмелей" этот гол стал 18-м в составе дортмундцев в рамках главного клубного турнира.

Таким образом, он обошел Роберта Левандовски (17 голов) и стал лучшим бомбардиром Боруссии в истории турнира.

Напомним, что форвард Баварии Роберт Левандовски не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Эрлинг Холанд, Getty images 21 февраля 2021 "Холанд — машина", — Ройс похвалил норвежца за реализацию
Швеция - Грузия, svenskfotboll.se 25 марта 2021 Ассист Ибрагимовича помог Швеции обыграть Грузию, Левандовски спас Польшу от поражения
Роберт Левандовски, twitter.com 29 марта 2021 Левандовски — 7-й европеец, забивший 65 голов за свою сборную
Роберт Левандовски, Getty Images 20 марта 2021 Левандовски обновил свой рекорд, забив 35 голов за сезон в Бундеслиге
Роберт Левандовски, Getty Images 20 марта 2021 Левандовски получил разрешение отправиться в сборную Польши на матч с Англией
Роберт Левандовски, laczynaspilka.pl 29 марта 2021 Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы
Роберт Левандовски в объятиях Хаби Алонсо, Getty Images 23 марта 2021 Левандовски: Хаби Алонсо научил меня играть в пас
Килиан Мбаппе, getty images 04 апреля 2021 Мбаппе — о травме Левандовски: Он — великий футболист, и его отсутствие — хорошая новость для нас
Маурисио Почеттино, getty images 03 апреля 2021 Почеттино — о травме Левандовски: Истинная сила Баварии в их команде, этот клуб очень силен
Марко Ройс, Getty Images 22 февраля 2021 Ройс провел 300 матчей в Бундеслиге
Роберт Левандовски и Томас Мюллер, Getty Images 06 апреля 2021 У пары Левандовски — Мюллер 66 голевых действий в чемпионате — Сон и Кейн отстают почти на 20%
Холанд, Азар и Ройс составят атакующее трио Боруссии в матче против Севильи 09 марта 2021 Холанд, Азар и Ройс составят атакующее трио Боруссии в матче против Севильи
 
 Rambler's Top100