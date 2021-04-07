Роберто Мартинес: Де Брюйне продемонстрировал безупречное виденье игры

Специалист высоко отозвался о хавбеке "горожан".

Главный тренер сборной Бельгии и технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес поделился мыслями об игре полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне по итогу первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Боруссией Д.

"Он забил, но, что еще важнее, сегодня он был в центре всех позитивных моментов в игре Сити как с мячом, так и без мяча.

Он привнес в атаку Сити нацеленность своей нескончаемой энергией на поле, стал еще одной ложной девяткой, продемонстрировав безупречное виденье игры", – сказал специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Боруссия Д.

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