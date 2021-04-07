Санчо предложил проверить Хацегана после спорного фола Беллингэма

07 апреля 2021

Джейдон Санчо, getty images

Англичанин остался недоволен работой главного арбитра.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо подверг критике именитого арбитра Овидиу Хацегана, который в матче с Манчестер Сити зафиксировал фол Джуда Беллингэма на Эдерсоне и не позволил "шмелям" сравнять счет.

"Этого судью нужно проверить", – написал Санчо в своем Twitter.

Напомним, что Джейдон Санчо продолжает восстанавливается от травмы, полученной в начале марта.

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