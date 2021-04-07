Санчо предложил проверить Хацегана после спорного фола Беллингэма

Англичанин остался недоволен работой главного арбитра.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо подверг критике именитого арбитра Овидиу Хацегана, который в матче с Манчестер Сити зафиксировал фол Джуда Беллингэма на Эдерсоне и не позволил "шмелям" сравнять счет.

"Этого судью нужно проверить", – написал Санчо в своем Twitter.

Напомним, что Джейдон Санчо продолжает восстанавливается от травмы, полученной в начале марта.

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