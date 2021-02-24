Тухель — о матче с Атлетико: Вскрыть защиту, как у Атлетико — очень сложно

24 февраля 2021

Томас Тухель, getty images

Наставник лондонского клуба прокомментировал еврокубковый поединок.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

"Потрясающий результат, невероятный гол. Все заслуженно. Мы хотели доминировать на половине поля соперника, не терять концентрацию, не допускать простых ошибок и всегда держать в уме их быстрые контратаки.

Наша игра была дисциплинированной – заслуженная игра на ноль. Тяжелая работа, командные усилия стали основой для большой победы. Мы знали, что Атлетико может закрыться в обороне. Мы говорили парням, что если такое произойдет, это говорит о нашем уровне и уважении к нам. Мы хотели быть храбрыми и играть на чужой половине поля.

Мы знали, что они готовы терпеть, находясь в штрафной ввосьмером. Мы не давали им продохнуть и выходить в контратаки. Этот результат – большая награда. Вскрыть такую защиту, как у Атлетико – очень сложно", – приводит слова немецкого специалиста BBC.

Ранее главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение от Челси.

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