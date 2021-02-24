Тухель стал третьим тренером Челси, дебютировавшим в плей-офф Лиги чемпионов победой

24 февраля 2021

Томас Тухель, Getty Images

Нынешний тренер Челси повторил достижения Ди Маттео и Хиддинка.

Томас Тухель стал лишь третьим тренером в истории Челси, который дебютировал в Лиге чемпионов на этом посту на стадии плей-офф и одержал в своем первом матче победу — сообщает ОРТА.

Ранее такое удавалось Роберто Ди Маттео и Гусу Хиддинку, причем итальянец смог выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2011/12.

Победу Челси принес изумительный гол Оливье Жиру, который также сумел войти в историю.

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