Жиру стал старейшим бомбардиром Челси в плей-офф Лиги чемпионов

24 февраля 2021

Оливье Жиру, Getty Images

Среди игроков английских клубов форвард Челси уступает только Райану Гиггзу.

Оливье Жиру, чей гол принес победу Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, стал самым возрастным бомбардиром Челси в плей-офф Лиги чемпионов и вторым по этому показателю среди игроков английских команд — сообщает ОРТА.

В день, когда Жиру сразил Атлетико, ему исполнилось 34 года и 146 дней. В более почтенном возрасте (37 лет) в плей-офф Лиги чемпионов забивал только Райан Гиггз за Манчестер Юнайтед в ворота Шальке в апреле 2011 года.

Ранее сообщалось, что Жиру установил личный рекорд результативности в сезоне Лиги чемпионов.

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