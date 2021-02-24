Симеоне: Для обеих команд матч был очень тяжелым и равным

Наставник "матрасников" высказался о еврокубковом поединке.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение от Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Матч был очень тяжелым для обеих команд. Очень мало моментов, но Челси своим воспользовался, игра была очень равной. Мы хорошо играли в защите, пользовались преимуществом в переходных моментах.

Ответный матч будет не менее сложным, как и все игры в Лиге чемпионов. Мы должны сохранять спокойствие, чтобы пережить период, через который проходит команда.

Наш соперник сыграл быстро, и мы смогли сдержать его скорость, но также у них есть Жиру и другие мощные игроки. Нам нужно чаще владеть мячом, чтобы лучше располагаться в атаке. Мы будем работать над этим. Впереди важная игра с Вильярреалом. Мы должны работать и еще раз работать", – приводит слова Симеоне Marca.

Ранее голкипер "матрасников" Ян Облак высоко отозвался о наставнике своего клуба.

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